Trotto protagonista nell'impianto di viale del fante

Trotto d’alto livello all’Ippodromo della Favorita di Palermo con le sette corse odierne che hanno visto 92 cavalli ai nastri di partenza. Dopo la riunione per San Valentino, tornano le competizioni nell’impianto di viale del Fante. Il clou della giornata è stato alla “super tris quarté quinté”, settima corsa del palinsesto, che ha visto 15 cavalli (indigeni ed europei di 5 anni e oltre) al via disposti su tre nastri sulla distanza del doppio chilometro.

Partito molto male Asciano estremo penalizzato al nastro dei 2.040 metri. Mentre partenza a razzo per il numero 4 Barnaba Trebì, guidato da Alessio Di Chiara. Primi 600 metri spediti, con solo il numero 3 – Creed Muttley – che prova a tenere il ritmo di Barnaba Trebì. Al chilometro e mezzo provano a farsi sotto Buzzitta con Creed Muttley e Cintura con Bionda de Cleris, mentre gli altri stentano. Ma Barnaba Trebì, alla terza corsa in otto giorni (ha vinto alla sesta nel meeting di San Valentino), dopo la curva si stacca e se ne va arrivando da sola all’arrivo col tempo di 1.14.9. Dietro Creed Muttley (3) e Barsela Burlon (6).

La giuria, tuttavia, dopo aver visionato il filmato squalifica Barsela Burlon per rottura prolungata.

Quindi la terza piazza è andata a Zabul Fi (8). Completano l’arrivo Aldebaran (1) e Bionda De Gleris (10). A fine gara il responsabile ippico della Sipet Francesco Ruffo della Scaletta ha premiato Alessio Di Chiara, allenatore e guidatore di Barnaba Trebì, di proprietà di Giuseppe Biondo.

Alessio Di Chiara in sulky a Dany Capar vince il centrale

La gara centrale in programma invece alla sesta corsa con 10 cavalli di 4 anni impegnati sui 2.000 metri, con la penalizzata Dulce de Leche che ha dovuto concedere venti metri al resto dei coetanei. Anche qui a trionfare è Alessio Di Chiara in sulky a Dany Capar in 1.16.4, al secondo posto Do It Better e terza piazza per Dreyfus Bi. Alla quinta corsa invece era in programma la II Tris Nazionale con 17 cavalli anziani di categoria F che si sono dati battaglia sul miglio: ad avere la meglio è Marcello Mangiapane su Camelia Jet.

Mentre il cavallo più votato dello scorso convegno (15 febbraio) è stato Depeche Club con 61 voti. Dietro Adone delle Selve con 29 e Bacco ido con 11. Prossimi appuntamenti di marzo: 4-11-18-25. Ingresso gratuito

I risultati delle corse

Prima corsa

1 N9 Daiacco Aby – tempo 1.14.1 – driver: T. Di Lorenzo

2 N11 Diamante Col

3 N8 Detonation Gnl

Seconda corsa

1 N11 Chanteclair Jet – 1.14.5 – M. Zanca

2 N6 Blue Sky

3 N7 Black Mamba San

Terza corsa

1 N5 Evaluna Pax – 1.16.8 – S. Luongo

2 N7 Esteban Lg

3 N3 Ecalpurnialuisgpd

Quarta corsa

1 N11 E’ Vita Clemar – 1.17.8 – O. Tortorici

2 N8 Erenio Mais

3 N10 Eagle Big Effe

Quinta corsa

1 N6 Camelia Jet – 1.13.9 – M. Mangiapane

2 N2 Totano Jet

3 N10 Boss Fks

Sesta corsa

1 N8 Dany Capar – 1.16.4 – A. Di Chiara

2 N1 Do It Better

3 N7 Dreyfus Bi

Settima corsa (super tris quarté quinté)

1 N4 Barnaba Trebì – 1.14.9 – A. Di Chiara

2 N3 Creed Muttley

3 N8 Zabul Fi

4 N1 Aldebaran

5 N10 Bionda De Gleris.