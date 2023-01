Una superficie di 200 mila metri quadrati e una capienza di oltre 50 mila persone. L’ippodromo ottiene le ultime autorizzazioni che mancavano per poter ospitare i grandi eventi: dalle mostre alle gare sportive, fino ai concerti.

Nella struttura fino a 50 mila persone

Adesso la struttura di viale del Fante si candida quindi a essere il più grande polo concertistico del Sud Italia. Il prato infatti potrà ospitare fino a 50 mila persone, mentre altre 4 mila potranno accedere alle tribune. I primi eventi inizieranno già a partire da questa primavera. Ma non finisce qui. Entro aprile saranno consegnati i lavori per le nuove attività commerciali. L’ippodromo quindi costituirà un vero e proprio centro di aggregazione con ristoranti, pizzerie e lounge bar, dove rilassarsi davanti a un cocktail o mangiare in compagnia dei propri cari.

Nessuno stop alle attività ippiche

In occasione dei concerti le attività ippiche si fermeranno. Il prato sarà diviso in tre settori, per un numero massimo di 20 mila persone per settore. Il palco sarà posizionato nella porzione del prato lato stadio. Per garantire la fruibilità dell’area ai diversamente abili, all’interno dei due settori prossimi al palcoscenico, sarà realizzata una pedana di 100 metri quadrati. Nel retro palco saranno invece posizionati tutti i servizi accessori all’attività del concerto. Alle spalle del settore tre invece sarà prevista un’area per la somministrazione di alimenti e bevande raggiungibile da tutti i settori attraverso la pista di allenamento. La pista di trotto dell’ippodromo costituirà il luogo esterno all’area di spettacolo, dove il pubblico può sostare – in sicurezza – per guadagnare l’uscita verso le pubbliche vie.

Il nuovo ippodromo prende volto

All’ippodromo si accederà, in occasione dei concerti programmati, da due ingressi posti in corrispondenza di viale del Fante, in prossimità della piscina olimpica e da altri due ingressi tra lo stadio delle Palme e lo stadio Barbera. “Il nuovo ippodromo prende volto – dice il responsabile della comunicazione Alessandro Martello – e finalmente saremo in grado di ospitare anche i concerti, dando la possibilità ai palermitani di poter assistere agli spettacoli dei grandi artisti senza doversi spostare dalla propria città. Dopo la creazione del parco avventura, si tratta di un altro passo in avanti della Sipet, la società che ha in gestione l’impianto. Ma non vogliamo fermarci qui. L’obiettivo è quello di restituire alla città questa meravigliosa struttura immersa nel verde e usufruirne sette giorni su sette”.