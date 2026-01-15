“Forza Italia compie trent’anni. Una storia lunga, importante, a tratti ingombrante…Ma il vero tema oggi non è il passato. Il vero tema è che questa storia ha ancora qualcosa da dire al presente. In Forza Italia ci sono arrivato da poco. Non vengo da carriere costruite in laboratorio. Non vengo da sigle, correnti, stanze chiuse. Vengo da un percorso che parte dalle circoscrizioni, dalle strade, dai problemi concreti, dalle richieste dirette delle persone…Ecco perché il 17 gennaio, al Teatro Politeama, non è una celebrazione. È una fermata di verità.

Con il presidente Renato Schifani e il ministro e segretario Antonio Tajani non si viene a raccontare “com’era”. Perché oggi la politica o torna a essere utile, o smette semplicemente di essere credibile. I giovani non chiedono slogan. Chiedono strade aperte. Le imprese non chiedono promesse. Chiedono regole chiare. Il Sud non chiede pietà. Chiede di funzionare. Forza Italia ha trent’anni. Ma può permettersi di ricominciare perché ha il coraggio di cambiare pelle, linguaggio, priorità. Io non sono qui per celebrare una storia. Sono qui per aiutarla a diventare presente”. Queste le parole dell’assessore Edy Tamajo sul suo blog personale.



