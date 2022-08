Il presidente Marisa Fagà "Non disertate le urne"

Un appassionato appello alla partecipazione elettorale in vista delle prossime politiche che si terranno domenica 25 settembre per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

A lanciarlo sono le donne dell’Ande, associazione nazionale donne elettrici che, con una nota diffusa nei giorni scorsi, hanno sottolineato l’importanza di recarsi alle urne in un momento così difficile per la vita del Paese, in cui il voto, che è un diritto inviolabile, diventa oggi più che mai un dovere civico e una conquista delle moderne democrazie da esercitare con grande spirito di partecipazione.

Le parole di Marsia Fagà

“Se ci troviamo in questa situazione socio economica – ha detto la presidente nazionale Ande Marisa Fagà, da poco eletta al vertice dell’associazione femminile politica ma apartitica – grande responsabilità l’hanno coloro che disertano le urne e lasciano il gioco nelle mani di chi oggi si avvantaggia dell’astensionismo che ha raggiunto livelli preoccupanti”. La presidente ricorda che alle amministrative del 12 giugno ha votato circa il 55% degli aventi diritto, al referendum sulla giustizia ha partecipato solo il 20%. “Si tratta – ha commentato – di dati inquietanti”.

“Elettori si esprimano al voto con consapevolezza e responsabilità”

Per Marisa Fagà “dinanzi alle molteplici sfide che il nostro Paese deve affrontare, in considerazione del grave quadro d’instabilità politica e del contesto economico in rallentamento e d’inflazione elevata, l’Ande auspica che le elettrici e gli elettori esprimano il diritto al voto con consapevolezza e responsabilità. Tutto questo per: assicurare la nostra credibilità internazionale, difendere l’unità del Paese, abbattere le disuguaglianze e le povertà, realizzare il meglio dell’agenda Draghi con gli investimenti del Pnrr, attuare la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile, diffondere la transizione digitale e, infine, radicare la democrazia partitica”.

L’Ande, che fa parte di un variegato e molteplice mondo dell’associazionismo, chiama dunque a raccolta le associazioni territoriali per diffondere il messaggio della partecipazione elettorale a tutti i livelli per garantire stabilità e forza alle nostre istituzioni.