Sono nove i Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi il 25 e il 26 maggio prossimi. Gli elettori interessati sono 55.608. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì, dalle 7 alle 15.

Ecco dove i cittadini sono chiamati alle urne

A essere interessati all’elezione del sindaco e dei componenti dei consigli comunali sono i seguenti Comuni, tutti commissariati: Realmonte, in provincia di Agrigento; Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano; Solarino, in provincia di Siracusa; Favignana, nel Trapanese; mentre, in provincia di Catania, sono chiamati alle urne Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca. Solo in uno, a Palagonia, i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, in tutte le altre amministrazioni si voterà con il maggioritario.

Tremestieri Etneo escluso dalla tornata

Una decima amministrazione, quella di Tremestieri Etneo, inizialmente coinvolta nella tornata elettorale, non vota, invece, in questo tornata di maggio a causa dello scioglimento per mafia deliberato dal Consiglio dei ministri. Lo scioglimento è intervenuto dopo che i comizi erano già stati convocati ed ha, dunque, bloccato le procedure. L’assessorato ha quindi provveduto ad emettere un nuovo provvedimento che esclude il comune del Catanese da questa elezione.

Giorni e orari di voto

Le elezioni, come deliberato dal governo regionale lo scorso 19 marzo, si svolgono domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria.

Un solo comune con il sistema proporzionale

I dati delle operazioni di voto potranno essere consultati sul sito del Servizio elettorale dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica