Si voterà in primavera

Filippo Maria Tripoli sarà ricandidato a sindaco di Bagheria nella prossima tornata di elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2024. A darne l’annuncio è lo stesso primo cittadino attraverso una nota firmata e sottoscritta da tutta le liste civiche che lo hanno sostenuto nella precedente tornata elettorale (Bagheria al Centro, liberali e popolari; Bagheria Città Aperta, Base Popolare, Si Camba e Uniamo Bagheria). L’esponente di Italia Viva ha ricevuto il mandato dagli elettori il 29 aprile 2019 con 12.777 voti, ottenendo il 46,40% delle preferenze e battendo gli altri due candidati, ovvero Giacinto Di Stefano (centrodestra) e Romina Aiello (M5S).

Tripoli nuovamente candidato a sindaco di Bagheria

Non è ancora nota la data delle prossime elezioni. Quasi certo che l’appuntamento elettorale sarà antecedente rispetto al main event politico del 2024, ovvero le prossime elezioni europee. Anche se non è del tutto tramontata l’ipotesi di un possibile accorpamento. Quel che è certo è la riconferma della candidatura di Filippo Maria Tripoli. Una scelta che la coalizione civica a suo sostegno spiega così in una nota.

“La coalizione che sostiene l’azione amministrativa del sindaco Filippo Maria Tripoli intende dare continuità al progetto politico civico alle prossime elezioni amministrative, confermando la fiducia al sindaco uscente. Il progetto è aperto a tutte le forze politiche che vogliono condividere un percorso che metta al centro dell’agire amministrativo; la promozione umana e il futuro della nostra comunità di Bagheria e Aspra. Ciò oltre ogni appartenenza partitica. Insieme contribuiremo a scrivere un nuovo programma elettorale, che diverrà programma di governo. Siamo consapevoli che tanto è stato fatto ma che ancora tanto rimane da fare, per questo riteniamo la ricandidatura di Filippo Maria Tripoli propulsiva per la nostra città”.