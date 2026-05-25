Concluse le operazioni di voto e seggi chiusi, sono iniziati gli scrutini nei 71 comuni siciliani al voto fra cui tre capoluoghi di provincia. Sono 17 i comuni che votano con il proporzionale e 54 quelli che eleggono i sindaci con il maggioritario

Basile avanti a Messina

Il sindaco uscente Federico Basile, esponente di Sud Chiama Nord di Cateno Se Luca sarebbe avanti a Messina in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Basile viene dati in testa con consensi fra il 51 e il 55%, seguito da Marcello Scurria, candidato del centrodestra, con consensi fra il 27 e il 31%. Per essere eletti al primo turno bastano il 40% dei consensi.

Le prime proiezioni sulla base di una piccola percentuale di voti utili confermerebbero questo trend con Basile che si attesterebbe intorno al 53%

Sodano avanti ad Agrigento

Ad Agrigento, invece, Michele Sodano, il candidato di centrosinistra proposto da La Vardera sarebbe avanti in base ai primi dati. Si tratta, però, solo di un quarto delle sezioni disponibili e di proiezioni sulla base di questo dati. sodano sarebbe al 39% e andrebbe al ballottaggio con Gerlando Alonge fra il 34 e il 35%. Sarebbe staccato Luigi gentile, l’altro candidato di centrodestra

Primi 5 sindaci eletti

Intanto ci sono già i nomi dei primi cinque candidati sindaci che sono ormai sicuri di aver vinto le elezioni in questa tornata di amministrative 2026 in Sicilia. Una certezza maturata nel corso della scorsa notte. Nei rispettivi comuni, infatti, era già stato superato il quorum del 50% degli elettori che sono andati a votare. Questo attribuisce la vittoria ai candidati sindaci di cinque comuni dove ad aspirare alla poltrona di primo cittadino era un solo candidato. La legge, infatti, stabilisce che in assenza di un concorrente, per essere eletto sindaco il candidato unico al voto si deve superare il 50% degli elettori alle urne e così è stato.

Ecco chi sono i sindaci eletti e quali i comuni che di fatto hanno già scelto

Tre di questi comuni sono in provincia di Messina, due sono nel Palermitano. In particolare a Raccuja in provincia di Messina l’unico candidato, con una sola lista presentata, è Ivan Martella che di conseguenza risulta già eletto e sarà proclamato non appena finito lo scrutinio.

Succede la medesima cosa anche a San Salvatore di Fitalia, sempre in provincia di Messina dove Giuseppe Pizzolante si riconferma sindaco come alle scorse elezioni in cui era sempre unico candidato. A Mirto, ancora nel Messinese, sarebbe stato eletto Maurizio Zingales che è così al terzo mandato. A Godrano in provincia di Palermo la poltrona di primo cittadino tocca all’unico candidato in corsa ovvero Daniele Sebastiano Bellini e sempre nel Palermitano, a Santa Cristina Gela, eletto anche Giuseppe Cangialosi.

Un sesto sindaco attende solo la conferma. E’ quello di Serradifalco in provincia di Caltanissetta. Qui Leonardo Burgio è l’unico candidato, ma secondo i dati delle 23 il quorum non sarebbe stato ancora raggiunto quindi dovrà aspettare il dato di affluenza delle 15 per essere sicuro dell’elezione. Un dato che attende, in realtà, solo l’ufficialità.