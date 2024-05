Dopo aver aperto la campagna elettorale per le europee a Palermo Matteo Renzi dedica un altro fine settimana alla Sicilia da candidato nell’isola nella lista Stati Uniti d’Europa. Sarà ad Agrigento sabato 25 alle ore 15 al Caffè letterario Luigi Pirandello e alle 18.30 a Messina presso l’Auditorium della Gazzetta del Sud. Mentre domenica alle 11 sarà a Catania al Palace Hotel di via Etnea.

Renzi: “Il nostro è un programma credibile”

“Siamo tra i pochi che stanno facendo campagna elettorale con un progetto serio per l’Europa. Mentre gli altri parlano di fatti locali con candidati che rinunceranno al seggio se eletti, noi abbiamo un programma credibile e persone competenti che, se elette, ci rappresenteranno nelle istituzioni europee. Siamo per l’elezione diretta del presidente della Commissione Europea, per una politica ambientale unica, per una politica fiscale unica, per un assegno di disoccupazione europea, per un mercato del lavoro unico, per una difesa comune. Chi visita le nostre pagine social può leggere le proposte che faremo nel parlamento europeo”.

Pizzo e Costumati: “Impegnati in tutte le province”

Così il presidente della provincia di Palermo di Italia Viva Giandomenico Lo Pizzo e il presidente di Italia Viva della città di Palermo Toni Costumati: “Siamo impegnati in tutte le province dentro la lista Stati Uniti d’Europa con i candidati di Italia Viva, assieme a Renzi Valentina Falletta e Fabrizio Micari e con gli altri candidati nella lista di Più Europa, del Partito Socialista e del Libdem.”

Renzi e il progetto politico

“Gli Stati Uniti d’Europa rappresentano la differenza tra noi e gli altri candidati – ha dichiarato il leader politico di Italia viva – chi fa i manifesti scrivendo “meno Europa” non capisce che se c’è meno Europa ci sarà più Cina, più sud est asiatico e così via”. Renzi ha voluto ribadire che il loro progetto politico mira ad una maggiore integrazione politica ed economica tra i paesi membri dell’unione europea.