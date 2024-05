Il comizio di Italia Viva al molo trapezoidale

“Il nostro progetto politico è nel titolo della lista: Stati Uniti d’Europa è un sogno ma anche una necessità” ha più volte sottolineato l’ex Rettore Fabrizio Micari, ora componente dell’esecutivo regionale del partito Italia Viva, durante un comizio tenutosi al molo trapezoidale di Palermo. Matteo Renzi ha scelto Palermo per lanciare la corsa alle europee. Ha espresso entusiasmo e fiducia nel progetto “Stati Uniti d’Europa” definendolo “un sogno che inseguiamo da circa 12 anni”.

Il leader di Italia viva ha sottolineato l’importanza di un’Europa forte e consapevole per affrontare le numerose sfide del momento, dalla crisi economica all’immigrazione, dal cambiamento climatico alla competizione globale. Ha ribadito la necessità di superare i populismi, che a suo avviso non offrono soluzioni concrete.

Una campagna elettorale di idee

“Gli Stati Uniti d’Europa rappresentano la differenza tra noi e gli altri candidati – ha dichiarato il leader politico di Italia viva – chi fa i manifesti scrivendo “meno Europa” non capisce che se c’è meno Europa ci sarà più Cina, più sud est asiatico e così via”. Renzi ha voluto ribadire che il loro progetto politico mira ad una maggiore integrazione politica ed economica tra i paesi membri dell’unione europea. Quindi, in soldoni, ciò che Italia viva vuol rappresentare è il concetto per cui, se si vuole avere un peso nel mondo, è necessario unirsi come europei sui temi fondamentali quali: la difesa, l’energia, l’innovazione artificiale, l’intelligenza artificiale presentandosi non come Italia “sola” ma come cittadini europei.

“Per me oggi la priorità è ragionare di cosa si può fare in questo territorio – ha dichiarato Matteo Renzi – siamo in un posto meraviglioso rimesso a posto coi soldi del patto per Palermo – continua – con i nostri candidati faremo di tutto per fare una campagna elettorale sui contenuti per l’Europa“.

Sulla questione si è espressa anche Dafne Musolino, ex assessore di Cateno de Luca a Messina, oggi esponente di Iv, responsabile Pnrr per Italia Viva: “Per avere uno sviluppo sul territorio ci vogliono i politici nazionali – ha dichiarato – ciò significa valorizzare i posti e realizzare le strutture come il marina yachting – conclude – continueremo ad occuparci della questione del ponte sullo stretto”.

“La Sicilia come la Florida d’Europa”

Matteo Renzi ha marcato la necessità di un’Europa unita protagonista sulla scena internazionale evitando quindi il rischio di essere emarginati e lasciare spazio ad altre potenze come la Cina. Ha inoltre citato la Sicilia come terra di altissima identità culturale e come tale definita dal leader “la Florida d’Europa”, una terra quindi che ha mantenuto integra la sua “individualità” pur accogliendo culture diverse.

Secondo Renzi, l’accoglienza e l’integrazione sono possibili solo se si parte da una solida base di valori e tradizioni; ha quindi invitato a valorizzare le radici culturali europee come elemento di coesione e di apertura al mondo.

“Se ti candidi per l’Europa perché pensi che l’Europa sia messa male allora devi lasciare il tuo posto al Senato e andare in Europa per lottare per l’Italia” ha concluso il leader di Italia Viva.

