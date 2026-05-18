Sono stati scelti con una libera elezione avvenuta nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, il Presidente e il Vice presidente del Forum permanente delle culture della Città di Palermo.

Ad essere eletti nei singoli ruoli sono stati rispettivamente Shaidul Abdul Hossin del Bangadlesh un praticante avvocato di 29 anni e Fella Boudjemaisi dell’Algeria una mediatrice culturale di 35 anni.

Le libere e democratiche elezioni

I componenti dell’Assemblea hanno votato i loro rappresentanti nel corso delle elezioni che si sono svolte negli spazi dell’Ex Caserma Falletta di Via dello Spirito Santo 35. Sono stati inoltre eletti i membri dell’ufficio di presidenza: Abdulmajid Abd Abdalla Abuissa della Libia, Bandiougou Diawara del Mali, Osariemen Egbon della Nigeria, Florina Dumitru della Romania, Viktoria Prokopovych dell’Ucraina, Sifan Xu della Cina.

All’Assemblea, presieduta dall’Assessore ai Rapporti con le Comunità migranti Fabrizio Ferrandelli, hanno preso parte Giuseppe Mancuso vice presidente del Consiglio comunale e due strutture dell’Amminiustrazione comunale: l’Unità Operativa Casa dei diritti e l’Unità Operativa Supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e alla attrazione di investimenti.

A cosa serve il Forum delle Culture della Città di Palermo

Il Forum permanente delle culture, organismo di consultazione e partecipazione delle comunità straniere e delle realtà laiche, istituzionali e religiose che operano a fianco delle diverse etnie e nel campo dei diritti nel territorio cittadino da oggi entra nel pieno delle sue funzioni che sono di consiglio e di indirizzo all’amministrazione proprio nelle materie che riguardano al multiculturalità di cui questa città è sempre più pervassa.

Il commento dell’assessore al ramo Fabrizio Ferrandelli

Per l’Assessore Fabrizio Ferrandelli ”oggi con le elezioni dei rappresentanti del Forum delle culture si avvia formalmente un percorso di consultazione, condivisione ma soprattutto di supporto all’Amministrazione comunale per proporre iniziative e azioni concrete, per crescere tutti insieme e per rendere la città di Palermo sempre più accogliente e multiculturale”.