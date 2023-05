In totale 25 Comuni al voto, 22 sindaci uscenti si ricandidano

La cosa certa è che ale prossime elezioni i sindaci uscenti non vogliono mollare la presa nei Comuni del palermitano. Quasi tutti quelli che sono in scadenza del mandato vanno a caccia della riconferma. In vista delle amministrative del 28 e 29 maggio sono ben 22 i primi cittadini che si sono ricandidati sui 25 che in totale andranno al voto. In nessuno Comune si voterà col proporzionale, quindi vincerà chi al primo turno otterrà più voti. Altra curiosità: in tre Comuni c’è un solo candidato, quindi la sfida sarà quella di battere il quorum.

I tre comuni più popolosi

I tre Comuni con il maggior numero di elettori sono Casteldaccia, Capaci e Trabia che superano i 10 mila residenti. A Trabia il maggior numero di contendenti, sono ben 4: Guido Miccolo, Marianna Piazza, Francesco Bondì e Vincenzo Farruggia. A Capaci invece sono in tre che si sfidano: l’uscente Pietro Puccio, già sindaco in passato e anche ex presidente della Provincia regionale di Palermo. A sfidarlo un altro ex indaco come Erasmo Vassallo e l’avvocato Valerio Venga. A Casteldaccia invece sfida a due tra l’uscente Giovanni Giacinto e Pippo Pinello

I tre Comuni con un solo candidato

Ci sono poi tre Comuni dove non ci sarà alcuna sfida perché il candidato è soltanto uno. Situazione che si verifica a Contessa Entellina con la ricandidatura del solo uscente Leonardo Spera, così come a Sclafani Bagni dove si ripropone Giuseppe Solazzo. Anche a Ventimiglia di Sicilia un solo candidato, Girolamo Anzalone.

Gli altri candidati

Ecco gli altri candidati sindaco nei restanti Comuni. Ad Alimena Giuseppe Scrivano (uscente) e Rosario Musso; a Baucina Fortunato Basile (uscente) e Antonio Liberto:; a Campofelice di Roccella Michela Tavarella (uscente), Giulio Giardina e Peppuccio Di Maggio; a Campofiorito Giuseppe Oddo (uscente) e Luigi Gagliano; a Castronovo di Sicilia Vito Sinatra (uscente) e Vitale Gattuso; a Cefalà Diana Giuseppe Cangialosi (uscente) e Salvatore Sclafani; a Cerda Salvatore Geraci (uscente) e Carmela Riolo; a Collesano Tiziana Cascio e Giovanni Sapienza; a Geraci Siculo Luigi Iuppa (uscente) e Giovanni Vazzana;

a Giuliana Francesco Scarpinato (uscente) e Antonio Scaturro; a Gratteri Giuseppe Muffoletto (uscente) e Angelo Curcio; a Lercara Friddi Luciano Marino (uscente) e Giuseppe Rizzo; a Marineo Francesco Ribaudo (uscente) e Francesca Salerno; a Montemaggiore Belsito Antonio Mesi (uscente) e Rosario Nasca; a Roccapalumba Benito Giunta e Raffaele De Vincenzi: a Sciara Roberto Baragona (uscente), Concetta Di Liberto e Salvatore Rini; a Ustica Salvatore Militello (uscente), Rocco Roberto Fedele e Diego Altezza; a Vicari Antonio Miceli (uscente) e Antonio Schifano; infine a Villafrati Francesco Agnello (uscente) e Alessandro Ribaudo.

