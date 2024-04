Con la lista Cinisi Vera

“Ho deciso di scendere in campo! Per Cinisi e per chi, come me, pensa che il cambiamento debba partire dall’alto, da chi può imprimere una sferzata al modo di operare che adagia i siciliani sul letto dell’oblio e per farlo metterò tutta me stessa, con i valori che mi sono sempre stati trasmessi: libertà e coraggio, quei valori che guideranno il mio operare verso una Cinisi trasparente, progressista, desiderosa di cambiamento”.

Così Vera Abbate, sostenuta dalla lista Cinisi Vera, ha annunciato la sua candidatura come sindaco del Comune, in vista delle elezioni che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno.

“Perché questo avvenga – ha aggiunto Vera, consigliere comunale dal 2014 – lotteremo con e contro il tempo, dando risposta e voce alla comunità, cuore pulsante di un territorio che oggi necessita di concentrarsi su se stesso per tornare ad essere fulcro di attività, economia, turismo, crescita ed impegno sociale e culturale”.

“Con il tempo perché dovrà essere il nostro alleato nel dare risposte immediate, contro il tempo perché dovremo raggiungere gli obiettivi, in maniera concreta, senza perderci nelle lungaggini burocratiche che tanto rallentano l’operato della pubblica amministrazione. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante, una Cinisi Vera, perché questo sia un motto, un nome, la realtà da vivere nei prossimi anni!”, ha concluso la candidata.