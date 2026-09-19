Il Tar dichiara inammissibile il ricorso contro l’Amministrazione che quindi potrà restituire, nel quartiere di Borgo Nuovo, un immobile ad una famiglia avente diritto, proseguendo – così – il suo percorso si recupero degli immobili. A renderlo noto è l’assessore Ferrandelli.

La vicenda di via Bronte

​La vicenda – si legge in una nota dell’Assessorato all’Emergenza Abitativa – nasce dai controlli incrociati condotti dagli uffici comunali e dalla Polizia municipale su un nucleo familiare con alle spalle diverse occupazioni abusive nel quartiere. Tra queste, anche un alloggio in via Bronte, già liberato in passato dopo gravi danneggiamenti e un incendio su cui sta indagando la magistratura.

​Lo stesso gruppo familiare – prosegue- aveva poi occupato un secondo alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Qui, gli accertamenti dell’Unità Operativa Abitare Sociale e della Polizia municipale hanno stabilito chr il precedente assegnatario aveva ceduto l’immobile in modo del tutto illegale, allontanandosi e lasciandolo a terzi in aperta violazione delle norme che tutelano i beni pubblici.

Ricorso al tar contro l’ordine di sgombero

​Di fronte agli ordini di sgombero e ai provvedimenti di rilascio emessi dal Comune – continua la nota – gli occupanti avevano tentato di bloccare la procedura facendo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, con l’Amministrazione che si è difesa in giudizio attraverso l’Avvocatura comunale e con il supporto dell’avvocato Fausta Catalano, dimostrando la piena correttezza della propria azione. I

Il TAR ha infine respinto le contestazioni dichiarando il ricorso inammissibile e stabilendo la propria difetto di giurisdizione, rinviando la materia al giudice ordinario.

Ferrandelli: “Conferma della linea del Comune”

​”Questa vicenda rappresenta un esempio concreto della nostra nuova linea sull’emergenza abitativa- dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli -. Non ci limitiamo a mappare il territorio, ma interveniamo per recuperare gli immobili sottratti illegalmente e difendiamo con fermezza le nostre decisioni davanti ai giudici. Ringrazio la Polizia Municipale, l’Unità Operativa Abitare Sociale, l’Avvocatura e la nostra consulente legale: grazie a questo lavoro di squadra stiamo superando i ritardi del passato e restituendo le case popolari a chi ne ha davvero diritto, nel pieno rispetto delle regole”.