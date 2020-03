I controlli dei militari del comando provinciale

I carabinieri ieri sera a Palermo hanno denunciato i titolari di cinque sale gioco e centri scommesse che doveva essere chiuse per l’emergenza coronavirus ed invece erano aperte con tanto di clienti all’interno.

I controlli e le multe sono scattati in via Nino Bixio, via Leonardo da Vinci, piazza Armerina, nella zona dei Cantieri Navali in via Gino Marinuzzi.

I titolari sono stati anche multati per non aver rispettato il decreto del presidente del consiglio dello scorso 8 marzo.