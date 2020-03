Fino a cessata emergenza

Niente biciclette fino a cessata emergenza. Con una nota Amat comunica che da oggi, 25 marzo, il servizio di bike sharing è sospeso.

La decisione naturalmente è motivata dall’emergenza Coronavirus, al fine di limitare il più possibile gli spostamenti individuali ed arginare la diffusione del contagio. Spostamenti che sono ammessi soltanto per ragioni di comprovata necessità, come prevedono il DPCM e l’ordinanza regionale.

Rimane attivo invece il Car Sharing. Le auto della flotta AmiGo, come ricorda l’azienda, “vengono costantemente sanificate con ozono ed appositi detergenti disinfettanti. Al fine di garantire il servizio esclusivamente per gli spostamenti strettamente necessari, Amat comunica che, in questo periodo e fino a cessata emergenza, il servizio di car sharing è attivo h/24”.