Da lunedì stop alla turnazione nell’erogazione dell’acqua a Palermo. Dopo l’annuncio dell’Amap che sospenderà il razionamento da domani, interviene il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Frutto di due anni di lavoro della cabina di regia regionale

“La fine delle turnazioni idriche a Palermo rappresenta un risultato concreto dell’azione messa in campo dal mio governo negli ultimi due anni, frutto di una strategia coordinata, di investimenti mirati e di un costante lavoro di squadra, spesso silenzioso, tra istituzioni, strutture tecniche e gestori del servizio. L’obiettivo resta garantire continuità e sicurezza nell’approvvigionamento idrico”.

Amap intevenga sulla perdite

“Adesso Amap dovrà lavorare sul contenimento delle perdite e su un’efficiente gestione della rete” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il ritorno alla normalità, da lunedì, sul fronte dell’approvvigionamento idrico nel capoluogo siciliano.

La decisione maturata nella riunione della cabina

Dopo mesi di restrizioni nei quartieri periferici, infatti, scatta lo stop alle turnazioni introdotte nel 2024 durante la fase più critica dell’emergenza. La decisione è maturata nel corso dell’ultima riunione della Cabina di regia regionale, presieduta dallo stesso Schifani e coordinata dal dirigente generale del dipartimento regionale di Protezione civile, Salvo Cocina, che ha dato il via libera all’aumento delle portate disponibili e quindi, alla sospensione delle restrizioni.

Determinanti le piogge

Determinante l’incremento della disponibilità idrica registrato nelle ultime settimane, dovuto in parte alle piogge, ma soprattutto all’entrata in funzione di opere infrastrutturali finanziate dalla Regione. Tra queste: l’efficientamento della traversa Catagnano, che consente maggiori afflussi verso l’invaso di Scanzano; la riattivazione della presa fluente dal fiume Oreto con relativo potabilizzatore capace di immettere 300 litri al secondo; la realizzazione e il recupero di pozzi nel territorio di Trabia e in altre aree per oltre 100 litri al secondo complessivi; l’attivazione del potabilizzatore di Presidiana a Cefalù, con circa 100 litri al secondo immessi in rete.

Monitoraggio continuerà

Un quadro che, nonostante la riduzione delle portate provenienti dai pozzi, consente oggi di superare la fase emergenziale e di restituire piena regolarità al servizio in città. La Cabina di regia continuerà il monitoraggio e ai primi di maggio effettuerà una nuova verifica per valutare l’andamento della stagione primaverile e le prospettive estive.