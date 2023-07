Il bilancio di Assoturismo e Schifani lancia l'appello "Venite in Sicilia"

“La chiusura dell’aeroporto di Catania e il caldo straordinario dei giorni scorsi con i conseguenti incendi, hanno creato un danno d’immagine incalcolabile per tutto il comparto che va ben oltre il 40% di disdette registrato in queste ore e i 10 milioni stimati per i risarcimenti ai turisti”. Lo dice in una nota il presidente di Assoturismo Confesercenti Sicilia, Vicio Sole.

“La contemporanea chiusura dell’aeroporto di Catania a causa dell’incendio procurato da un corto circuito, unito all’ondata anomala di calore abbattutasi su tutta la Sicilia e capace di lasciare senza acqua né luce ampie zone di territorio e ai roghi che hanno circondato Palermo e non solo – dice Sole – hanno determinato un’impressione di totale insicurezza del nostro territorio ripresa da tutti i media non solo Italiani, procurando una lunga serie di disdette ancora in corso”.

“Situazione che ha portato una flessione stimata del 30%”

Sole prosegue e fa una valutazione della flessione delle presenze in questo periodo che è poi quello più florido per il settore turistico essendo in piena estate: “Una situazione che ci porta a stimare un decremento del 30% anche nei prossimi mesi, ovvero nel periodo migliore per l’Isola che, a torto, viene considerata come una destinazione stagionale. Alberghi, B&B, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, campeggi, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche ed attività commerciali si trovano ancora una volta a fronteggiare un’emergenza indipendente da loro e, purtroppo, a doverne piangere le conseguenze”.

“Utilizzare See Sicily per chi decide di non disdire”

Ed ancora: “Parliamo di un danno economico immediato stimabile in diversi milioni di euro e di un gravissimo danno d’immagine che sinceramente stento a quantificare economicamente nelle sue ricadute. Una prima risposta ma non certo unica – continua Sole – potrebbe essere quella di offrire un ristoro parziale ai turisti che non decidano di annullare usando i fondi del See Sicily ed occorrerebbe un tavolo immediato di concertazione tra Governo nazionale e regionale e categorie imprenditoriali per capire come intervenire in tempi brevi e in maniera concreta”.

Schifani “Turisti venite in Sicilia, emergenza incendi superata”

“Sono d’accordo con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata che oggi ha invitato i turisti a venire in Sicilia dove l’emergenza è stata superata”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani a margine della conferenza stampa di presentazione del piano per la progressiva eliminazione delle liste d’attesa nella sanità. “L’assessore Amata è intervenuta per controbattere ad una stampa estera che ha invitato i turisti a non venire in Sicilia – ha spiegato Schifani – in questi giorni abbiamo contrastato con temperature vicine ai 50 gradi incendi importanti. Ma siamo intervenuti. Le fiamme sono state in gran parte domate. E quindi ha fatto bene l’assessore Amata a promuovere la stagione turistica siciliana”.