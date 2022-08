Anche se il peggio sembra essere passato, è sempre alta l’allerta incendi in provincia di Palermo, dove ieri si sono verificati numerosi roghi che hanno distrutto una parte importante di territorio e seminato panico e terrore tra la popolazione.

Il vertice in Prefettura per fare il punto

Questa mattina in Prefettura si è svolto un vertice straordinario sull’emergenza incendi alla presenza dell’amministrazione comunale, con la polizia municipale, la RAP e la Protezione civile comunale, della Regione, dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine. Oggi la situazione appare abbastanza tranquilla dal punto di vista degli incendi anche se l’allerta resta alta perché il caldo continua a imperversare.

Terrore nel quartiere di Borgo Nuovo

Nella giornata di ieri tanta è stata la paura a Palermo. I roghi divampati ieri nel quartiere di Borgo Nuovo sono stati spenti dai vigili del fuoco che hanno messo al sicuro i residenti e le loro abitazioni. Diversa è la situazione per le fiamme che hanno invaso la discarica di Bellolampo.









Quasi spento l’incendio nella sesta vasca di Bellolampo

“L’incendio che ha colpito la discarica è ancora adesso in fase di spegnimento, grazie all’incessante lavoro dei vigili del fuoco, dell’esercito, anche con l’ausilio della Rap. Anche gli altri focolai nelle zone di vegetazione cittadine sono fortunatamente in fase di spegnimento. La raccolta dei rifiuti non ha subìto rallentamenti e non è a rischio nei prossimi giorni”, lo afferma il sindaco Roberto Lagalla.

La discarica a Brancaccio

Il primo cittadino palermitano in queste ultime ore sta lavorando per accelerare la rimozione della discarica che da anni si è accumulata in via Conte Federico (zona Forum-Brancaccio) che, trattandosi di rifiuti speciali, richiederà di ricorrere a procedure specifiche dettate dalla legge. In attesa dei dati di ARPA sulla condizione dell’area, si invita la cittadinanza a mantenere la più opportuna prudenza.