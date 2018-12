Emergenza rifiuti in diverse zone di Palermo dove la raccolta ormai è ferma da giorni a causa di una protesta dei lavoratori della Rap che non hanno avuto pagata la tredicesima. Una protesta che va avanti da giorni e che la sciato in strada cumuli di spazzatura davanti ai cassonetti.

In alcuni casi si tratta di vere discariche a cielo aperto.

La scorsa notte i vigili del fuoco hanno spento i roghi appiccati in alcuni cumuli di immondizia. E’ successo in via Messina Marine, piazzale Castronovo, via Modica, via Imera e via Pier Paolo Pasolini.