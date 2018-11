E’ emergenza rifiuti a Palermo. Interi quartieri come Bonagia, Falsomiele e il Villaggio Santa Rosalia sono invasi dalla spazzatura.

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i rifiuti date alle fiamme nella zona di Falsomiele e Bonagia.

L’emergenza scoppiata a causa della chiusura della discarica di Bellolampo per alcuni giorni durante il ponte di Ognissanti ha provocato una mancata raccolta che nei giorni successivi è si è aggravata soprattutto in alcune zone della periferia del capoluogo.

In alcune zone dovranno entrare in azione le ruspe per ripulire le strade piene di sacchetti maleodoranti.