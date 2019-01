la denuncia del consigliere comunale sabrina figuccia

“Che l’emergenza rifiuti in città non sia una novità lo sappiamo tutto, però quando il perimetro di una scuola si trasforma in discarica a cielo aperto, la situazione diventa più grave”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “Da troppo tempo, la strada accanto il plesso di via Serradifalco dell’istituto comprensivo “Manzoni-Impastato”, è stata trasformata in una sorta di discarica per rifiuti di ogni tipo, dal semplice sacchetto domestico ai mobili per finire agli elettrodomestici come i frigoriferi.

Tutto questo avviene sotto gli occhi di studenti ed insegnanti, costretti a fare lezione con questo spettacolo, con seri rischi alla salute.

Come se non bastasse, a pochi metri di distanza, l’angolo tra via Tommaso Aversa e via Serradifalco è diventato un’altra discarica, con cumuli di rifiuti che hanno sommerso completamente il marciapiede ed invaso parte della carreggiata.

Stamattina, ho inviato una nota alla Rap affinchè provveda immediatamente alla bonifica di tutta la zona per riportarla a condizioni di accettabile normalità, almeno per una città che, a detta del suo sindaco, vuole dirsi europea”.