“Ogni anno immettiamo nella rete dello Zen 2 un milione e mezzo di metri cubi d’acqua. Ma nei padiglioni non ci sono contatori. All’azienda partecipata non entra un euro. Il danno è di 5 milioni di euro”.

Lo ha detto Giovanni Sciortino amministratore unico dell’Amap intervenendo all’incontro che si è svolto nella chiesa di San Filippo Neri per affrontate le emergenze legate al quartiere.

”Se ci sono guasti noi non interveniamo perché la rete idrica non è di Amap – ha aggiunto Sciortino – E’ una situazione che abbiamo segnalato e che è nota. Noi non possiamo fare contratti allo Zen 2”.

Rubata pensilina della fermata dell’Amat in via Senocrate

"Una pensilina della fermata dell'Amat della linea 619 è stata rubata nella notte in via Senocrate. Ovviamente domani la fermata dell'autobus sarà ripristinata". Lo ha comunicato il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta

L’azienda che si occupa del trasporto pubblico è stata al centro di aggressioni nel quartiere. Ultimamente uno degli autisti è stato minacciato con la pistola. “Stiamo verificando la possibilità di realizzare una navetta nel quartiere per collegare tutte le aree anche con prezzi agevolati – aggiunge Mistretta – I giovani del quartiere saranno coinvolti per dipingere gli autobus e fare in modo che li sentano propri. Abbiamo raccolto le segnalazioni da parte delle associazioni di volontariato che operano nel quartiere e vedremo di dare le risposte che attendono”.