A Palermo si è tenuto il primo Seminario nazionale sulla sicurezza nei porti. L’incontro è stato organizzato da Assiterminal e dalla Capitaneria di porto di Palermo in coordinamento con il comando generale del corpo delle capitanerie di porto, e ospitato dal terminal crociere “West Sicily Gate” del Porto di Palermo, sin materia di “Port Security e connessi aspetti di Safety: Strategie e Best Practises”. I lavori sono stati aperti dal direttore marittimo della Sicilia occidentale, contrammiraglio Raffaele Macauda, insieme al direttore di Assiterminal, Alessandro Ferrari ed al direttore regionale dei vigili del fuoco, Agatino Carrolo.

Interventi dei qualificati esperti

Il seminario si è articolato in tre sessioni ed è stato animato dagli interventi dei qualificati esperti della capitaneria di porto di Palermo, dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, dell’ufficio di polizia di frontiera marittima di Palermo, del comando provinciale dei vigili del fuoco dei Palermo e del consulente chimico del porto di Palermo. Diversi i temi trattati, dal quadro normativo di riferimento ai ruoli ed alle responsabilità dei diversi Enti e soggetti interessati al tema della Sicurezza nei porti, in ragione delle specifiche competenze. Tutti gli interventi sono stati uniti dal filo conduttore della cooperazione tra le Amministrazioni pubbliche, i terminalisti, ed i responsabili dei servizi di sicurezza dei porti e degli impianti portuali per il miglioramento dell’efficacia delle strategie di difesa dagli atti illeciti intenzionali ai danni della sicurezza dei trasporti marittimi, nonché di prevenzione degli incidenti.

Le esercitazioni di security portuale

Presenti in platea i responsabili degli impianti portuali ed i Direttori Tecnici degli Istituti di Vigilanza sussidiaria attivi nei più importanti porti nazionali che, nell’ultima sessione del Seminario, dedicata all’esame degli esiti di alcune esercitazioni di security portuale particolarmente significative, hanno contribuito attivamente con diversi stimolanti interventi, favorendo la condivisione delle esperienze delle diverse realtà portuali nazionali.

I lavori si sono conclusi con la consegna degli attestati di partecipazione e con l’auspicio condiviso di rendere l’evento un appuntamento fisso da ripetere annualmente in uno dei maggiori porti nazionali.