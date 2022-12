Calcio a 5 serie C, 3-3 dopo tante emozioni

Finisce 3-3 la sfida stracittadina tra Palermo C5 e 89ers della undicesima giornata del girone A del campionato di serie C di futsal.

L’ex capitano rosanero sfida il suo recente passato

Clima infuocato al Tocha Stadium nel derby con la prima da avversario dell’ex capitano rosanero Vincenzo Messeri, fratello del presidente del club Salvo Messeri.

Non mancano le premesse per un match caldo anche in virtù di una classifica che vede le due compagini separate da una sola lunghezza con gli ospiti ad inseguire i padroni di casa. Tre punti in palio di una certa importanza ed utili per indirizzare la stagione verso una situazione di classifica meno travagliata. Una battaglia dal punto di vista agonistico con 8 ammonizioni.

Ospiti col doppio vantaggio, Palermo C5 reagisce

Apre le marcature, al 6′, la formazione ospite con Marotta che, dopo aver saltato Tuzzolino, rientra sul mancino e castiga l’estremo difensore rosanero Lo Buglio.

Passano 11′ e arriva il raddoppio degli Eightyniners con Fava che finalizza in grande stile un contropiede fulmineo della sua squadra.

Il Palermo Calcio a5 non si scoraggia e accorcia le distanze al 24′ con Sgarlata, glaciale nella trasformazione del calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un netto fallo subito da Daricca.

La squadra di casa sfrutta il buon momento ed al 30′, pareggia i conti con Tuzzolino direttamente da tiro libero. Si va, così, all’intervallo sul 2-2.

Forcinig rosanero

La ripresa comincia con il forcing del Palermo Calcio a5 che cerca in tutti i modi la rete del sorpasso.

Gli sforzi dei rosanero sono ripagati al 49′: altro tiro libero, ancora una volta esecuzione perfetta di Tuzzolino che vale il momentaneo 3-2.

Il vantaggio dei padroni di casa, però, dura appena 4′: punizione magistrale di Marotta (migliore in campo della compagine ospite), colpo da biliardo che non lascia scampo al portiere rosanero Lo Buglio, rete del definitivo 3-3.

Crescono a fine partita i rimpianti per il Palermo Calcio a5, soprattutto per le diverse occasioni create e non capitalizzate nella ripresa.

I risultati della undicesima giornata

Isola C5 – Tiki Taka Palermo C5 2-5

Mistral Meeting Club – Futsal Mazara 7-5

Palermo Calcio a 5 – Palermo Futsal Eightyniners 3-3

Resuttana San Lorenzo – Ve. Co. Palermo C5 7-7

San Vito Lo Capo – Marsal Futsal 2-7

Sporting Alcamo Onlus – Cus Palermo 1-2

Riposa il Punta Vugghia Bagheria

Classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata. Mistral Meeting Club 27 punti; Futsal Mazara 25; Cus Palermo 24; Tiki Taka 19; Marsala Futsal 18; Sporting Alcamo Onlus e Punta Vugghia Bagheria 14; Palermo C5 12; Palermo Futsal Eghtyniners 11; San Vito Lo Capo 10; Resuttana San Lorenzo 7; Isola C5 6; Ve.Co. Palermo 4.