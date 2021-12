È successo a Borgo Vecchio

Una donna di 39 anni finisce con l’auto dentro un negozio di telefonia. È successo stamattina all’angolo tra via Domenico Scinà e piazza della Pace, quartiere Borgo Vecchio. Protagonista un’automobilista che, per cause ancora da accertare, si è ritrovata – ancora al volante della sua Mini One – dentro un punto vendita Wind Tre.

Da chiarire la dinamica dell‘incidente. Sembrerebbe che la donna stesse uscendo da un parcheggio e dunque potrebbe aver sbagliato a inserire la retromarcia. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi. Per fortuna non risultano esserci feriti. “Pochi attimi prima era passata una bambina, meno male che non è successo nulla”, spiega un residente.