Non riuscivano a tornare a riva per la corrente

I militari della guardia costiera di Palermo hanno salvato cinque persone che si erano allontanate dalla costa di tra Punta Barcarello sopra ad altrettante tavole (sup) e a causa della corrente non riuscivano a tornare a riva.

Alla sala operativa della Capitaneria di Porto è arrivata una richiesta di aiuto. La motovedetta è riuscita a raggiungere i cinque bagnanti che sono stati portati a riva nel porticciolo di Mondello.

Sono tante le richieste di intervento che giungono alla sala operativa: per tale ragione la Guardia Costiera sensibilizza gli utenti del mare ad essere più prudenti, soprattutto in caso di avverse condizioni meteomarine, controllando tutte le dotazioni di bordo e consultando preventivamente le previsioni prima di ogni uscita in mare