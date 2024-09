E’ stata eseguita l’autopsia, all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, sul corpo di Recaldo Thomas, lo chef e unico componente dell’equipaggio morto nell’affondamento del veliero Bayesian davanti alle coste di Porticello, nel Palermitano, lo scorso 19 agosto. Il cuoco era stato trovato fuori dalla scafo e recupero per primo dai sub dei vigili del fuoco.

L’autopsia ha confermato che Thoma è morto per annegamento. Sul corpo non ci sarebbero altre lesioni. Nel pomeriggio sarà eseguita quella su Mike Lynch il magnate inglese e sabato mattina sulla figlia Hannah. Saranno così completati gli esami sui corpi delle sette vittime.

In questi giorni sono stati eseguiti gli esami sui i coniugi Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, la moglie Judit Elizabeth Bloomer e i coniugi Morvillo. Secondo i primi riscontri è emerso che sono morti per soffocamento. Per il naufragio sono indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith che era di guardia in plancia la notte del naufragio.