il 16 giugno

Dopo le pregresse esperienze positive del 2016 e 2017 di Mantova e Pistoia, nell’anno che la vede Capitale Italiana della Cultura, sarà Palermo ad ospitare i “1000 Giovani per la Festa della Musica di Palermo”, anteprima della Giornata della Musica Europea in programma in tutta Italia il 21 giugno.

Si tratta di una grande kermesse organizzata fin dal primo anno dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, quest’anno in collaborazione con Comune Palermo, Coordinamento Palermo Capitale Culturale d’Italia e Manifesta 12 Biennale d’Arte Contemporanea; con il sostegno di MiBACT, Siae, Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica; e con la partnership di Carrefour, Telesia, Poste Italiane e Grandi Stazioni.

La giornata del 16 giugno sarà piena di colori e di note. Un aperitivo perfetto in attesa del grande appuntamento col solstizio d’estate che quest’anno sarà ricco di sorprese.

A fare da testimonial ai giovani e giovanissimi musicisti ci saranno esperienze artistiche importanti e di grande rilievo come Still in Piazza Magione, il nuovo progetto di Simone Trabucchi tra dub, dancehall e sperimentazione, mentre in Piazza Tarzanà troviamo Agricantus che presenterà il nuovo disco Akoustikous, e Bussoletti con l’album nuovo “Peso Piuma”.

In Piazza San Domenico sarà dato spazio ai cantautori con Edoardo De Angelis all’attivo con l’album apprezzatissimo dalla critica “Nuove Canzoni”, mentre alla Stazione Ferroviaria di Palermo ci sarà Alberto Pizzo, ritenuto l’erede di Luis Bacalov dalla critica musicale, che terrà banco con un live solo pianoforte.

Tra le tante realtà che hanno aderito all’Anteprima della Festa della Musica anche l’evento speciale dell’Inaugurazione del Murale che si terrà presso l’Eco Museo del Mare a cura di Associazione Punta Comune e Associazione Distretto A, con il supporto di Federalberghi di Palermo (partner di tutto l’evento).

Sono diversi i locali di Palermo che animeranno la città nella giornata del 16 giugno: dal Rizzo Manufacture al Covo del Garaffello, dal Cantavespri Vini & Vinili fino al Rocketbar.

Il momento centrale della giornata dei 1000 Giovani per la Festa della Musica di Palermo sarà l’Open Act di Manifesta 12 sul palco di Piazza Magione, dove si alterneranno gli interventi del Sindaco Leoluca Orlando, dell’Assessore alla Cultura Andrea Cusumano, del Direttore di Manifesta e dei rappresentanti e organizzatori del Mibact per la Festa della Musica. Si avranno inoltre come protagoniste le grandi voci di Shael Opera, prima del grande live di Still.

La giornata partirà dalle ore 16 con la musica dal vivo nei diversi punti e club della città fino a tarda sera.

In Piazza Tarzanà con Agricantus e Bussoletti, in un’area sospesa tra pop-rock e etno-folk, ci saranno Davide Campisi, Fys, Bye Bye Japan, Flac, Libero, Giusy Schiliro’, C.S.S. Original Sound, Salvatore Maria, Mediterraneo Guitar Ensemble, Gispye Etno World; e il nuovo cantautorato italiano emergente con Alice Caioli e Tommaso Di Giulio.

Mentre in Piazza San Domenico con Edoardo De Angelis ci saranno i cantautori emergenti Giulia Mei e Pupi di Surfaro insieme a Stefania Schifano, Geronimo e i Fiori del Bene, Andrea Giore’, Rosita D’Accardi, Marco Dentici, Ilenia Ignazzitto, Danilo Ruggero, Simona Pinto, Maria Elena di Prima, Manuel Bellone, Rough Enough, Gallo Sottile e Ermanno Seggio. Mentre alla Stazione Fs di Palermo insieme ad Alberto Pizzo ci saranno l’Orchestra della Bottega delle Percussioni e i Colori del Musical e gli Ensemble di Ottoni Pesanti e di Mandolini del Conservatorio Bellini di Palermo.

Un ricchissimo programma poi si snoderà’ nei club della città: tra gli altri al Covo del Garraffello ci saranno Karma Tea, Mass Appeal, Hottanta Music Band, Monterosso, The Groove Lines, Yes/se:f. Mentre al Rizzo Manufacture Studio Records toccherà a Jero, Dinastia & Gli Ultimi, Il Suonom di Bille Outside e al Rocketbar tocchera’ a Niggaradio, Pentothal, Jai Ho e Mai col Germania e infine Cantavespri Vini & Vinile sta preparando alcune grosse sorprese.

Hanno aderito ai “1000 Giovani della Festa della Musica di Palermo” L’AltopArlAnte, il circuito della Rete dei Festival, le indies di AudioCoop, gli artisti di AIA, i distributori di strumenti musicali europei del Cafim, il circuito di oltre 100 radio di Classic Rock On Air del giornalista Renato Marengo e le riviste mensili di musica Classic Rock, Vinile e Prog.

Il programma potrà subire variazioni e integrazioni.