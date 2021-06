Indagini in corso

Un camper è andato distrutto nell’esplosione in piazza Marina a Palermo. I residenti e quanti si trovavano a cena nella zona hanno sentito due nitide esplosioni e poi le fiamme.

Pare sia esplosa una bombola che si trovava dentro il camper. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Anche un altro camper che si trovava vicino è stato danneggiato dall’esplosione.

I camper erano parcheggiati lì da tempo. Non ci sono feriti.

In uno dei due vive un uomo anziano con un cane. Per lui tanto spavento. Nel camper esploso sembra che in quel momento non ci fosse nessuno.