Bagheria si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato alla sicurezza informatica e all’innovazione tecnologica. Venerdì 24 aprile alle ore 09:30, presso il Teatro Butera, si terrà l’evento “Cyber Security Intelligence”, promosso da Euroform – Scuola Professionale dei Mestieri, in collaborazione con il Comune di Bagheria e il COISP – Segreteria Provinciale di Palermo.

Euroform, riconosciuta come Apple Distinguished School, si conferma punto di riferimento nell’ambito della formazione tecnologica avanzata. Grazie a questo prestigioso riconoscimento, l’ente è partner ufficiale di Apple Italia e porta avanti progetti innovativi orientati alle competenze digitali del futuro.

Proprio in questa direzione si inserisce il percorso avviato insieme al COISP, finalizzato alla divulgazione della cultura della Cyber Security, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, istituzioni e cittadini sull’importanza della sicurezza informatica in un contesto sempre più digitale e interconnesso.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, tra cui il Sindaco di Bagheria On. Filippo Tripoli, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Elisa Insinga, l’Assessore alla Polizia Locale Giuseppe Tripoli e il Prof. Luigi Bottino, Responsabile della sede Euroform di Bagheria.

Interverranno inoltre esperti del settore tecnologico e della sicurezza, tra cui l’Ing. Silvio Mistretta (C&C – Apple Premium Education Partner), il Dr. Adolfo Colli (Dirigente Sindacale COISP) e l’Ing. Antonio Giglio (Responsabile Informatico Euroform). Il coordinamento dell’evento sarà a cura del Prof. Pietro Zizzo, docente di informatica di Euroform.

Durante la mattinata, grande spazio sarà dedicato anche ai giovani: gli studenti Euroform saranno protagonisti di speciali interventi ed esperienze dimostrative sull’intelligenza artificiale, offrendo uno sguardo concreto sulle applicazioni innovative sviluppate nel percorso formativo.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, a testimonianza dell’impegno e dell’interesse verso un tema di fondamentale rilevanza per il presente e il futuro.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per approfondire tematiche cruciali come la sicurezza digitale e l’intelligenza artificiale, rafforzando il legame tra formazione, istituzioni e mondo del lavoro.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.





Luogo: Teatro Butera, Corso Umberto (Comune di Bagheria), BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 09:30

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