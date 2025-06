Euroform è la scuola dei mestieri, rivolta ai giovani minori dai 13 ai 17 anni, provenienti dalle scuole medie inferiori o dalla dispersione scolastica. Una scuola totalmente gratuita, volta all’innovazione tecnologica e didattica.

Euroform si distingue nel panorama della formazione professionale per la sua vasta offerta di corsi e programmi innovativi, progettati per preparare gli studenti alle sfide del mercato del lavoro. Dal settore del benessere a quello dell’informatica, da quello della ristorazione e agroalimentare a quello elettrico, dal settore meccatronico a quello della saldatura, fino ad arrivare all’affascinante mondo della moda/sartoria.

I laboratori specializzati di Euroform offrono agli studenti un’esperienza pratica in un ambiente simile a quello lavorativo, preparandoli al meglio alle sfide del mercato del lavoro, ma anche allo svolgimento dello stage aziendale previsto fin dal secondo anno scolastico. Laboratori altamente tecnologici dotati di attrezzature di ultima generazione per ogni settore. All’interno dei laboratori di informatica, solo per fare un esempio, gli allievi hanno a disposizione iMac, iPad, stampanti 3D, Arduino Sterter Kit, braccia robotiche, tavolette grafiche e robot Nao. Insomma, per loro c’è la possibilità di usufruire degli strumenti più all’avanguardia, tali da metterli subito in condizioni di entrare nel mondo del lavoro.

Per supportare gli studenti nella creazione di reti professionali e nell’accesso alle opportunità di carriera, Euroform organizza regolarmente eventi, workshop e Masterclass con esperti del settore. Non a caso la scuola professionale vanta partnership di alto livello come quelle, per fare solo dei nomi, con L’Oreal Professionel, Apple Italia, ITI Marina Sardegna e Voi Hotel Puglia, Up Design e tanti tanti altri illustri nomi per ogni settore.

C’è però un aspetto che sta a cuore alla scuola di Euroform e in particolare ai suoi dirigenti e al suo corpo docente. Importantissimi sono infatti gli obiettivi che il centro di formazione persegue in campo sociale. L’attività di Euroform, infatti, prevede l’impegno costante di allievi, docenti professionisti e personale scolastico all’interno di strutture di accoglienza e associazioni di volontariato. Si tratta di esperienze volte a sviluppare nei ragazzi un certo grado di empatia e di capacità di ascolto, utili al loro futuro.

L’attenzione alla persona è alla base della mission Euroform e ciò si evince anche dal servizio, sempre attivo, dello Sportello d’ascolto coordinato da un team di psicologi e pedagogisti impegnati nel far fronte ai bisogni e i timori del singolo allievo nella fase più dedicata della sua vita, ma anche per orientarlo nella scelta del percorso più idoneo, conforme con le sue inclinazioni e passioni.

Si tratta di una formazione di tipo accademico a costo zero. Kit didattico e kit di laboratorio sono completamente gratuiti, non ci sono costi di iscrizione, sono previste esperienze internazionali grazie al progetto Erasmus+ e una formazione costante di docenti aggiornati sulle tendenze del settore che lavorano a stretto contatto con le aziende per garantire un curriculum allineato alle esigenze del mercato.

Qualifica professionale al terzo anno e diploma di tecnico al quarto anno, sono i titoli rilasciati e riconosciuti dal Miur (Ministero dell’Istruzione e del Merito). Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26 scadono il 10 luglio 2025.

Per ulteriori informazioni sono attivi il numero verde 800 303011 e il canale whatsapp 327 8861025 o ancora è possibile scrivere all’indirizzo mail contatti@euroformweb.it oppure sulle pagine social di Euroform, su Facebook, Instagram e TikTok.