A trainare la lista saranno i palermitani Randazzo e Cinque. Niente da fare per Piccitto e Di Caro

Giochi fatti in casa M5S per le candidature alle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno. Sono stati ufficializzati gli esiti del secondo turno del click day, ovvero il sistema di voto online adottato dai pentastellati per scegliere i proprio rappresentanti. Circa 23.000, complessivamente, i votanti nel collegio Isole attraverso la piattaforma online SkyVote. Saranno otto, complessivamente, i nomi che faranno parte della lista grillina. Di questi, due (i capilista) sono stati decisi dal premier Giuseppe Conte. Gli altri sei invece hanno ottenuto l’accesso attraverso il voto online.

Gli otto profili scelti in casa M5S

Con riguardo agli eletti attraverso il click day, i candidati selezionati sono stati scelti da una lista di 32 nomi, poi ridotta a 12 in seguito al primo turno di click day. Sono quattro i nomi siciliani che si giocheranno un posto a Bruxelles, due donne e due uomini. Gli altri due profili sono stati decisi invece dal collegio Sardegna. Al femminile, gli iscritti hanno scelto i profili di Antonella Di Prima, Virginia Farruggia e Matilde Montaudo. Al maschile invece, oltre al sardo Matteo Porcu, la lista vedrà una forte rappresentanza palermitana. A trionfare infatti sono stati il capogruppo del M5S Antonino Randazzo e l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Gli scarti fra gli eletti sono stati ridotti.

Antoci e Pilo a fare da capilista

Già sicuro di un posto invece l’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, profilo scelto direttamente dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il quale lo stesso Conte ha partecipato alla recente mobilitazione contro il ponte sullo Stretto tenuta a Messina. Sul fronte sardo invece la compagine pentastellata ha optato per Cinzia Pilo, candidata molto vicino all’attuale governatore della Sardegna Alessandra Todde.

Fuori Piccitto e Di Caro

Niente da fare invece per l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto e per l’ex deputato regionale agrigentino Giovanni Di Caro. Adesso i candidati scelti dagli iscritti dovranno affrontare il voto reale degli elettori nella prossima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno.