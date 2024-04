A questi si aggiungeranno i due nomi del collegio della Sardegna

Si è concluso il primo turno del click day in casa M5S. I pentastellati si sono infatti affidati al voto online per scegliere i propri candidati in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Già sicuro del posto Giuseppe Antoci, scelto direttamente dal premier Giuseppe Conte. Ad indicare il resto dei candidati che completerà la lista saranno invece gli iscritti del Movimento 5 Stelle. Scelta che verrà fatta, in maniera definitiva, il prossimo 22 aprile. Turno al quale accederanno i dodici profili siciliani scelti al primo turno, più i due che si sono qualificati dal collegio Sardegna.

Chi passa al secondo turno

Durante il voto online di ieri, gli iscritti hanno potuto scegliere un candidato uomo e una candidata donna. Una lista che inizialmente comprendeva 34 nomi. In seguito al voto sulla piattaforma online SkyVote, saranno dodici i candidati che si contenderanno un posto in lista nel prossimo turno del 22 aprile. Sessione di voto nella quale rientreranno anche due profili del collegio Sardegna. Ciò visto che, in base al sistema previsto per le elezioni Europee, Sicilia e Sardegna rientrano entrambe nel collegio Isole.

Poche le sorprese. Una rosa di nomi che comprende l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto, l’attuale capogruppo al Comune di Palermo Antonino Randazzo, l’ex deputato regionale Giovanni Di Caro, l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, nonchè gli iscritti Domenico Maiuri e Marco Trapanese. Già sicuro di un posto invece l’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. Profilo scelto direttamente dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il quale lo stesso Conte ha partecipato alla recente mobilitazione contro il ponte sullo Stretto tenuta a Messina. Un altro posto spetterà inoltre al candidato rappresentante degli iscritti della Sardegna. In tal senso, si fa il nome di Cinzia Pilo, volto pentastellato vicino al neogovernatore Todde. Per gli altri due posti sul fronte siciliano invece, la storia è ancoa tutta da scrivere.

I nomi dei candidati al secondo turno

Di seguito i nomi dei candidati passati al secondo turno. Marco Trapanese, Antonino Randazzo, Federico Piccitto, Domenico Maiuri, Giovanni Di Caro, Patrizia Cinque, Matilde Montaudo, Marzia Genovese, Virginia Farruggia, Antonella Di Prima, Manuela D’Agata, Rosa Conti. Nel collegio Sardegna sono passati Matteo Porcu e Maria Rosaria Calascibetta.