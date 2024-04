Antoci è già sicuro di un posto. Gli altri devono passare dal voto online

Si aprono le danze per la scelta dei candidati del M5S alle prossime elezioni europee. Mentre la gran parte delle compagini politiche hanno già scelto buona parte dei profili da far scendere in campo nella prossima tornata elettorale dell‘8 e del 9 giugno, in casa pentastellata invece oggi si aprono i seggi virtuali del click day. Sono 34 gli iscritti grillini candidati al voto online (dieci donne e ventiquattro donne). Non sarà della partita Giuseppe Antoci, già sicuro di un posto in lista in quanto scelto direttamente dal premier Giuseppe Conte. Un altro posto spetterà inoltre al candidato rappresentante degli iscritti della Sardegna. In tal senso, la favorita numero uno è Cinzia Pilo, volto pentastellato vicino al neogovernatore Todde. Per gli altri due posti sul fronte siciliano invece, la storia è tutta da scrivere.

Derby palermitano per un posto in lista, l’altro conteso in Sicilia Orientale

I seggi saranno aperti dalle 10 alle 22 e si potranno esprimere due preferenze, quella di un uomo e quella di una donna. Sarà possibile votare soltanto agli iscritti sulla piattaforma online del M5S, seguendo le istruzioni fornite sul sito. Nella lista dei 34 candidati al click day siciliano, non ci sono particolari sorprese rispetto alla vigilia. A rappresentare l’ala della Sicilia Orientale del partito grillino c’è l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto. Sul fronte palermitano invece, confermata la candidatura del capogruppo a Sala Martorana Antonino Randazzo. L’esponente pentastellato, al suo secondo mandato al Comune di Palermo e legato al deputato regionale Adriano Varrica, aveva palesato la propria volontà di scendere in campo ai vertici del partito.

A sfidarlo, sul fronte palermitano, c’è l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, il quale è impegnato in cabina di regia anche sul fronte delle elezioni amministrative a Bagheria.Una lista di aspiranti candidati nella quale rientra anche dall’ex deputato regionale Giovanni Di Caro. Il già parlamentare agrigentino classe 1974 punterà ad una candidatura con sguardo a Bruxelles, così come l’attivista trapanese Domenico Maiuri. I risultati del voto online verranno forniti nei prossimi giorni. Da lì in poi la lista del M5S sarà ufficializzata del tutto.

Tutti i candidati in lizza per un posto alle Europee

Di seguito ecco la lista di tutti i profili candidati al click day in casa M5S. Rosa Conti, Manuela D’Agata, Antonella Di Prima, Virginia Farruggia, Marzia Genovese, Giuliana Gianna, Venera Lazareanu, Rosi Libertini, Calogera Manto, Matilde Montaudo, Giuseppe Alizzi, Carmelo Baio, Enrico Berlioz, Luca Bognanni, Gionata Ciappina, Patrizio Cinque, Bartolo Corradino, Giovanni Di Caro, Luca ebreo, Michele Guastella.

E ancora Andrea Leonardi, Domenico Maiuri, Andrea Masi, Paolo Montalbano, Angelo Nicotra, Francesco Nolfo, Giovanni Nornio, Federico Piccitto, Antonino Ranazzo, Arcangelo Vito Reina, Alessandro Sansone, Marco Trapanese e Fabio Tuttoilmondo.