E ‘ormai partita la lunga corsa alle elezioni Europee anche in casa M5S. In casa pentastellata, si va definendo la rosa dei nomi fra i quali scegliere i candidati che scenderanno in campo nell’election day del prossimo 9 giugno. Saranno tre i profili che saranno scelti in Sicilia. Il resto della lista del collegio Isole si deciderà in Sardegna. Sempre più vicino ad un’investitura diretta da parte dell’ex premier Giuseppe Conte il presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. Per stabilire gli altri nomi che figureranno nelle liste invece, si va sempre più verso l’ipotesi click day.

Europee in casa M5S, si va verso il click day

Una linea che era venuta fuori come indiscrezione già dopo la riunione del M5S tenuta a Mazara del Vallo che si è tenuta a fine gennaio. Così come avvenuto in passato, la parola potrebbe passare agli iscritti. La probabile presenza nelle liste di Giuseppe Antoci potrebbe spezzare le aspirazioni di alcuni possibili candidati peloritani. L’idea del movimento sarebbe infatti quella di garantire la maggiore rappresentatività possibile dell’intera Isola. Candidature di peso che potrebbero latitare anche nel collegio di Catania. A rappresentare l’ala della Sicilia Orientale del partito grillino sarà con ogni probabilità l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto.

Sul fronte palermitano invece, si fa sempre più strada la candidatura del capogruppo a Sala Martorana Antonino Randazzo. L’esponente pentastellato, al suo secondo mandato al Comune di Palermo e legato al deputato regionale Adriano Varrica, ha avanzato la propria candidatura nelle scorse settimane ai vertici del partito. In caso di click day, sarà della partita. A sfidarlo, con ogni probabilità, ci potrebbe essere l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Una lista di aspiranti candidati nella quale si fa il nome anche dall’ex deputato regionale Giovanni Di Caro. Il già parlamentare agrigentino classe 1974 potrebbe puntare ad una candidatura con sguardo a Bruxelles, così come l’attivista trapanese Domenico Maiuri. Da capire quando potrebbe essere data la parola agli iscritti. La data del click day non è stata infatti stabilita, anche se il tempo corre inesorabile. E la sfida nei vari partiti è già iniziata.

