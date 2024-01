“Ad oggi è importante che Forza Italia vola alto, anche con qualche problema interno di territorialità. Non so alle europee come correremo. Il partito di Cuffaro correrà da solo. Noi avremo una lista fortissima. Devo ringraziare pubblicamente Edy Tamajo che ho chiesto di candidarsi alle Europee anche se è un assessore di spicco della mia giunta. Ed è questa Forza Italia. Gente che lavora per il partito”.

A parlare è il Presidente della Regione Renato Schifani dal podio del congresso di Forza Italia ed incorona Edy Tamajo candidato forte per le elezioni europee

Tamajo ci darà soddisfazioni

“Edy Tamajo ci darà grandi soddisfazioni alle europee. Lui è un politico a tutto tondo. Se il Pil in Sicilia cresce è grazie anche al suo lavoro incredibile che sta svolgendo alle Attività Produttive. La nostra colazione del centro destra vincerà” aggiunge il Presidente della Regione siciliana, sempre al congresso provinciale di Fi a Palermo.

Tamajo onorato e candidato

“Per me oggi è un onore essere qui presente. E’ stato un bel congresso. Due momenti importanti sviluppando una certa dialettica con le proprie idee, con il proprio modo di fare politica in un territorio ricco di storia di cultura di tradizione” risponde Edy Tamajo.

“E come deputato eletto il mio impegno è stato messo in campo con grande abnegazione. Da assessore, con la mia squadra, abbiamo cercato di rilanciare quel mondo produttivo un po’ restio alla ripartenza. Nel 2023 sono nate 34mila aziende in Sicilia. Siamo uno dei pochi assessorati ad emanare bandi, che vanno nella direzione del rafforzamento della competitività ed innovazione delle nostre aziende”.

Parlando di politica e ricordando un anno e più di incontri ha ripensato alle scelte fatte per Palermo “Riunioni quasi carbonare per la candidatura di Roberto Lagalla ma nell’unita del centrodestra. Grazie a quella unità Forza Italia è stato il primo partito a Palermo ed abbiamo un grande sindaco” ha concluso.