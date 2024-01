Al convegno anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

«Siamo a lavoro per istituire un fondo per le aziende siciliane che si trovano in grande difficoltà». Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, nel corso della tavola rotonda “Nuove forme di affiancamento alle imprese fra legge italiana e direttive europee” in corso nella sede palermitana della Banca d’Italia e incentrata sul tema delle realtà produttive che si trovano in condizioni di squilibrio economico e, in particolare, sul nuovo “Codice nazionale della crisi di impresa e dell’insolvenza”, entrato in vigore il 15 luglio del 2022 che prevede una serie di misure per aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione aziendale.

Al convegno ha preso parte Carlo Bonomi (Confindustria)

Al summit, organizzato dall’Assessorato regionale alle attività produttive hanno partecipato, tra gli altri il presidente di Confindustria nazionale Carlo Bonomi e di Unioncamere Andrea Prete. Quel che preoccupa di più è la lentezza delle procedure quando un’impresa va in crisi. Con tempi biblici nel caso in cui la situazione dovesse precipitare portando alla liquidazione della stessa o al fallimento. Obiettivo comune di tutti gli attori del sistema è allineare la normativa italiana a quella europea, trovando forme di affiancamento che diano risposte certe e consentano di recuperare almeno in parte il patrimonio aziendale.

Tamajo, “nostro fondo in linea con Codice nazionale della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

Su questo punto, quindi, la Regione intende intervenire con un Fondo specifico che aiuti le aziende siciliane in difficoltà. Per Tamajo, “Il fondo avrà lo scopo di fornire sostegno finanziario agli imprenditori che desiderano ricorrere alla compensazione negoziata in linea con quanto previsto dal nuovo Codice nazionale della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

«L’istituzione di questo fondo – ha concluso Tamajo – si inserisce nella visione del governo Schifani di creare un ambiente imprenditoriale più resiliente e dinamico, per affrontare le sfide in modo costruttivo e innovativo. Contiamo sul supporto e la partecipazione attiva di tutte le parti interessate per rendere questa iniziativa un successo e per contribuire alla crescita sostenibile delle attività produttive nella nostra amata”.

Crisi a parte, la Regione intende puntare forte sul sistema produttivo. Partendo da interventi mirati che offrano risorse certe al mondo delle imprese. Tamajo, a margine del convegno, ha ricordato le azioni messe in campo dall’amministrazione regionale a favore del sistema imprenditoriale.

Like this: Like Loading...