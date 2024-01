Fra i papabili c'è Antoci. Quattro candidati al click day della base

Inizia la lunga marcia verso le elezioni Europee di giugno. Anche in Sicilia, i partiti di ogni ordine e schieramento riuniscono i ranghi per scegliere gli alfieri che scenderanno in campo. Alcune compagini politiche hanno già scelto i propri candidati. In Forza Italia è stata ribadita la fiducia al deputato regionale Edy Tamajo, dopo gli oltre 20.000 voti incassati nella scorsa tornata di elezioni regionali. Sul fronte Fratelli d’Italia invece, Giuseppe Milazzo ha ricevuto il via libera da Roma e potrà quindi ambire ad una rielezione in quel di Bruxelles. Discorso diverso in casa Movimento 5 Stelle. Il gruppo pentastellato si è riunito ieri a Mazara del Vallo per discutere del futuro. Di candidature vere e proprie non se ne è parlato, anche se le interlocuzioni interne vanno avanti da settimane.

Lo schema misto del M5S per le Europee

A dettare la linea sarà, con ogni probablità, l’ex premier Giuseppe Conte. Secondo quanto riferiscono alcune fonti interne al M5S, il leader pentastellato avrebbe scelto una sorta di schema misto per arrivare alla rosa dei candidati per l’election day di inizio giugno. Quattro i nomi che verranno scelti dall’ex presidente del Consiglio, mentre gli altri quattro saranno frutto di un click day che coinvolgerà tutti gli iscritti dell’Isola. Sul fronte delle nomine “presidenziali” c’è il massimo riserbo. Sicuramente, il M5S sceglierà nomi accreditati all’interno della società civile. Fra questi, fonti accreditate ed interne al partito parlano di una possibile candidatura di Giuseppe Antoci, presidenti del parco dei Nebrodi e nome gradito allo stesso Giuseppe Conte. Sugli altri tre nomi invece servirà fare un ulteriore ragionamento.

Più chiaro il quadro sul fronte regionale. A decidere, come sopra ricordato, saranno gli iscritti. Ma alcune personalità all’interno della compagine pentastellata hanno già avanzato la propria disponibilità. Fra questi figurano l’ex deputato regionale Giovanni Di Caro, l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto, l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque e l’attuale capogruppo del M5S a Palermo Antonino Randazzo. Da capire quando si darà la parola agli iscritti. La data del click day non è stata ancora stabilita, anche se il tempo corre inesorabile.