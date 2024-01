Il 27 gennaio all’Hotel Mahara previsto collegamento col presidente Conte

Le prossime elezioni europee e amministrative sono il piatto forte dell’assemblea regionale del M5S che si terrà domani, 27 gennaio, alle 15.30 all’hotel Mahara di Mazara del Vallo.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, vedrà la presenza dei rappresentanti dei gruppi territoriali Cinquestelle, degli eletti M5S a tutti i livelli istituzionali, oltre che degli iscritti e dei simpatizzanti del Movimento.

Probabile collegamento col presidente Conte

Probabile il collegamento col presidente Conte, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, “Si tratta di un’assemblea – dice il coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola – che facciamo periodicamente in maniera itinerante per dare modo a tutti gli iscritti Cinquestelle di confrontarsi sulle più importanti tematiche del momento e su progetti comuni. In questo modo diamo a tutti i rappresentanti dei territori la possibilità dire la propria senza costringere nessuno a grossi spostamenti, cosa che la condizione devastante della nostra viabilità rende difficile. Questa assemblea acquista un valore particolare perché vede al centro la tematica dei prossimi appuntamenti elettorali e comunicheremo quali saranno i criteri principali cui saranno ispirate le liste del Movimento”.

Europee, Milazzo verso candidatura

Nel frattempo, gli altri partiti stanno cominciando a scegliere i loro candidati in vista dell’appuntamento di inizio giugno. Frateli d’Italia, ad esempio, hanno deciso di puntare sugli uscenti: a Palermo dunque il candidato sarà Giuseppe Milazzo, che è anche consigliere comunale. E così Giampiero Cannella, che aspirava all’inserimento nella lista per le Europee, dovrà “accontentarsi” (si fa per dire) del ruolo di vicesindaco al Comune, mantenendo la delega alla Cultura. Dovrebbero essere formalizzate la prossima settimana le dimissioni da vicesindaco di Carolina Varchi. L’esponente di Fratelli d’Italia, che ha la delega al Bilancio, lascerà la Giunta per dedicarsi esclusivamente alla carica di deputato nazionale. Un’accelerazione impressa dai vertici del partito di Giorgia Meloni, che ha manifestato al sindaco Lagalla la volontà di procedere all’avvicendamento in Giunta prima delle Europee.