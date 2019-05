Risultato più che lusinghiero per Fratelli d’Italia che per la prima volta supera lo sbarramento e sbarca in Europa. nel collegio isole elegge un deputato ovvero Giorgia Meloni che dovrebbe lasciare il posto a Raffaele Stancanelli. Ecco tutte le preferenze

Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni 63.360 (eletta)

Raffaele Stancanelli 30.293 (eletto se rinuncia Meloni)

Giovanni Luca Cannata 20.028

Carolina Varchi 14.295

Francesco Paoli Scarpinato 13.888

Antonella Zedda 13.536

Maria Fernanda Gervasi 9.283

Francesco Rizzo 7.166