Un nuovo tassello si aggiunge alla complessa vertenza ex Blutec di Termini Imerese. Oggi, nella sala “Libero Grassi” della Regione Siciliana, si è svolto un incontro strategico tra i rappresentanti della Pelligra Group, i commissari straordinari, i sindacati e il Comune di Termini Imerese.

Al centro del tavolo, la consegna della relazione illustrativa da parte del gruppo australiano, considerata un punto di svolta nel percorso verso la riattivazione produttiva del sito.

Tamajo: “Ora serve procedere con il piano industriale”

“Oggi è stata consegnata una relazione illustrativa che offre un quadro chiaro della situazione e rappresenta un passaggio utile per definire i prossimi step” – ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine della riunione.

“La Pelligra Group ha dato ulteriori conferme sul proprio impegno e ha garantito di voler lavorare anche sulla logistica, utilizzando il porto di Termini Imerese e le connessioni con la zona industriale. Si tratta di un segnale importante per il futuro del sito e per la sua integrazione con le infrastrutture del territorio. Ora occorre procedere con il piano industriale, che il governo e i commissari hanno chiesto come strumento indispensabile nell’ambito dei controlli previsti. Sarà il tassello decisivo per garantire prospettive di sviluppo e occupazione a Termini Imerese”.

Porto e logistica al centro della strategia Pelligra

Durante l’incontro, è stato sottolineato anche il ruolo strategico del porto nella visione industriale della Pelligra Group. Un nuovo componente del consiglio di amministrazione è stato incaricato di occuparsi specificamente della valorizzazione dell’area portuale, in un’ottica di integrazione logistica con il resto del polo industriale.

Il governo regionale, guidato da Renato Schifani, ha ribadito la volontà di seguire da vicino ogni sviluppo del dossier ex Blutec, mantenendo un dialogo costante con tutte le parti coinvolte.