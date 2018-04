Dovranno risarcire circa 300 mila euro

I giudici della Sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, presieduta da Giovanni Coppola, (Consiglieri Vincenzo Lo Presti (relatore), Tommaso Brancato, Valter Del Rosario e Guido Petrigni) hanno condannato Giacomo Maria Sgroi e Davide Cutrona due ex amministratori a risarcire l’Iridas (Istituto Regionale per l’Integrazione dei Diversamente Abiti di Sicilia) già all’Istituto dei Sordi di Palermo per il danno di immagine.

Sgroi, ex presidente dovrà pagare 59 mila euro, mentre Cutrona, ex direttore amministrativo, 247 mila euro.

La vicenda nasce da un esposto anonimo del 2005 da cui scaturì un processo penale e poi uno contabile.

Nel corso dei processi sono emerse gravi irregolarità amministrative e contabili che hanno causato un danno patrimoniale all’Iridas e conseguente danno all’immagine, a seguito della commissione di condotte penalmente rilevanti accertate con sentenze passate in giudicato.