La piccola industria di Sicindustria Palermo ha un nuovo presidente eletto all’unanimità

Fabrizio Bignardelli presidente piccoli industriali

Si tratta di Fabrizio Bignardelli che è stato eletto all’unanimità presidente dei piccoli industriali di Sicindustria Palermo. Bignardelli è socio e amministratore della Virtus srl, storica società palermitana di marketing strategico.

Tre lauree, un master in direzione aziendale, il neo presidente è anche docente universitario di marketing strategico e autore di pubblicazioni sul tema. In Sicindustria Palermo ha già ricoperto la carica di consigliere con delega all’Education e al Centro Studi.

Mobilità al centro del suo mandato

“I punti cardinali della mia presidenza – ha annunciato Bignardelli – saranno mobilità delle persone, delle merci e dei dati; bene comune inteso come attenzione alla legalità, tutela dell’ambiente, valorizzazione dei beni culturali e qualità della vita; filiera dell’accoglienza declinata nella fruizione del territorio e nel rilancio del sistema ricettivo così come di quello agro-ittico industriale strettamente connesso anche all’offerta turistica; e, infine, una attenzione ai mercati interno e internazionale che chiedono standard di qualità e quantità di prodotti molto elevati. È evidente che ognuno dei quattro punti cardinali interagisce costantemente con gli altri creando un circolo virtuoso che alimenta vicendevolmente gli uni con gli altri. Lo scopo finale è quello di pervenire a un unico obiettivo: creare sviluppo economico”.

Gli auguri dei vertici

Al neo presidente vanno gli auguri di buon lavoro del presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, e del presidente della Piccola Industria di Sicindustria, Roberto Franchina.

Fra le sfide del quadriennio c’è il Pnrr

Come emerso fin da aprile dagli incontri degli industriali fra le sfide del prossimo quadriennio c’è sicuramente il Pnrr. Da qualsiasi lato la si voglia guardare, Palermo non è allo stato attuale un territorio attrattivo per le imprese. Non lasciano spazio al dubbio i dati emersi in occasione dell’incontro “Pnrr e Zes: infrastrutture e aree industriali per la Palermo del futuro”, organizzato proprio da Sicindustria Palermo ad aprile e che ha messo attorno allo stesso tavolo imprenditori, rappresentanti delle Istituzioni e docenti universitari. Un punto di partenza per rendere il territorio attrattivo