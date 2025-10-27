Ferrandelli: "Risposta netta a chi usa la violenza"

Altre due famiglie hanno oggi hanno finalmente ottenuto un alloggio popolare nei quartieri di Borgo Nuovo e Cruillas, a Palermo. Gli immobili sono stati assegnati a cittadini iscritti nella lista dell’emergenza abitativa, al termine di un iter seguito direttamente dall’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli.

A darne notizia è stato lo stesso assessore, che ha voluto sottolineare il valore di questo risultato all’interno di un lavoro più ampio portato avanti dall’amministrazione , un impegno che prosegue nonostante le intimidazioni subite, come la bomba carta esplosa sotto casa sua e le minacce di morte ricevute sui social.

“Case a chi ha diritto, risposta netta a chi usa la violenza”

“Continuare il nostro lavoro, continuare a dare un tetto a chi ne ha diritto, continuare a contrastare ogni abuso e ogni irregolarità – ha commentato Ferrandelli – non solo fa parte dei doveri di chi amministra la città ma è la logica, civile e netta risposta a chi usa la violenza per tentare di ostacolare un percorso mai visto a Palermo. Questo perché sappiamo quali sono i nostri doveri, le nostre priorità e la nostra visione di vita, di quotidianità e di territorio, a sostegno di quelle famiglie che sanno rispettare le regole e le leggi”.

Ferrandelli ringrazia il Comune: “In prima linea nonostante i rischi”

Ferrandelli ha colto l’occasione anche per riconoscere il supporto ricevuto: “Questa poi è occasione – chiude l’assessore – per ringraziare il sindaco Lagalla per il supporto continuo alle nostre attività e con lui la polizia municipale e i dipendenti del Comune che coinvolti in questo lavoro di assegnazione lo svolgono con entusiasmo e convinzione senza pensare a possibili rischi determinati da certi personaggi che credono di vivere in una Palermo fatta di zone franche e senza regole”.

L’assegnazione dei due alloggi rappresenta un piccolo, ma concreto passo nella lotta all’emergenza abitativa e alla legalità nei quartieri popolari della città.