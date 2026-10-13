Alla fine il faccia a faccia romano in casa Forza Italia c’è stato ma non è stato un incontro a tre. Per quanto è dato sapere il segretario nazionale Antonio Tajani ha incontrato separatamente il governatore siciliano Renato Schifani e il commissario del partito in Sicilia Nino Minardo dalle cui frasi era partito, la scorsa settimana, lo scontro proprio con Schifani culminato in una telefonata f proprio con Tajani.

Il partito nazionale conferma l’incontro: “Fiducia e apprezzamento per Schifani”

Con una nota alquanto sibillina il partito conferma l’incontro avvenuto e ribadisce anche la linea politica dal doppio binario.

“Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha incontrato questa mattina il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e gli ha confermato la fiducia e l’apprezzamento per il lavoro svolto, in particolare per il risanamento dei conti pubblici siciliani” si legge in una nota ufficiale dell’Ufficio stampa del gruppo mdi Forza Italia a livello nazionale.

Nel corso dell’incontro Tajani, si legge ancora “Lo ha poi invitato a portare avanti il programma e l’attività di governo”.

L’incontro separato con Minardo: “Proseguire opera di rinnovamento”

E’ la stessa nota a far capire che l’incontro con il commissario Minardo sia avvenuto in separata sede ” Tajani ha incontrato anche il commissario regionale, Nino Minardo, e lo ha esortato a proseguire l’opera di rinnovamento del partito che ha già avviato, con liste competitive nelle prossime elezioni amministrative e politiche, aperte alla società civile inserendo anche volti nuovi con l’obiettivo di rafforzare e confermare Forza Italia come primo partito in Sicilia” conclude la medesima nota.

Ipotesi dimissioni non contemplata, nuovo incontro nei prossimi mesi

A prescindere dalle dichiarazioni ufficiali i bene informati chiariscono il contesto. L’ipotesi di dimissioni di Schifani avanzata nei giorni scorsi non è mai stata contemplata dal partito nazionale. il faccia a faccia fra Schifani e Tajani è stato sereno e si è discusso dei temi regionali ma anche di quelli nazionali. Fra i due sarà programmato un nuovo incontro “politico” ma questo non sarà a breve.

Se l’apprezzamento per l’operato di Schifani da parte di Tajani appare reale, come raccontano gli entourage, allo stesso modo l’incontro non sembra aver lasciato pienamente soddisfatto nessuno. E nei corridoio romani circola con maggiore insistenza la voce dell’intenzione di proporre, nei prossimi mesi, al Presidente della Regione un ritorno al Senato.