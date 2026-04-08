Scattato allarme bomba nel complesso dell’Asp, che si trova tra via Pindemonte e via La Loggia. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stata una telefonata anonima che avrebbe annunciato l’esplosione di un ordigno a mezzogiorno, fortunatamente non verificatasi, nel padiglione 23, che ospita il dipartimento Risorse umane dell’azienda sanitaria provinciale e diversi uffici.

Un pacco sospetto è stato trovato.

Sono arrivati i carabinieri della stazione Mezzomonreale, insieme ai colleghi artificieri e di un’unità cinofila, con loro anche il nucleo biologico chimico e radiologico (Nbcr) dei vigili del fuoco. I militari e i pompieri hanno provveduto a far sgomberare i locali e a mettere in sicurezza l’area, chiudendo anche i vialetti interni del complesso Asp, per procedere agli accertamenti.