Una donna di Carini è stata denunciata per aver simulato il ritrovamento di sei cuccioli di pastore tedesco di due mesi con l’intento di farli prendere in carico dal servizio pubblico. L’episodio, avvenuto venerdì 23 agosto, ha fatto scattare le indagini del nucleo benessere animale del Comune di Palermo, che hanno portato alla denuncia della donna per simulazione di reato, falso e truffa ai danni di ente pubblico.

Controlli più rigorosi al canile municipale

L’episodio si inserisce in un contesto di controlli più rigorosi voluti dall’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli, che ha disposto una stretta sugli accessi alle strutture del canile municipale. Da tempo, infatti, si sospetta che alcuni cittadini simulino il ritrovamento di animali sul territorio per poi affidarli alle cure del servizio pubblico, liberandosi così del problema e scaricando i costi sulla collettività.

Verifiche e monitoraggio degli accessi

Le verifiche, portate avanti in sinergia con la Polizia Municipale, proseguiranno anche nei prossimi giorni e interesseranno tutti gli accessi al canile, compresi i casi di ritrovamento segnalati sul territorio. A questo scopo, si farà ricorso anche al sistema di telecamere collegate alla Control Room. “Esprimo piena soddisfazione per il lavoro sinergico della Polizia Municipale e del settore benessere animale del Comune di Palermo”, ha dichiarato l’assessore Ferrandelli. “Stiamo portando avanti una serie di iniziative volte a monitorare, controllare e regolamentare le politiche cittadine in materia di benessere animale”.

Sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali

L’episodio di Carini rappresenta un campanello d’allarme sulla piaga degli abbandoni e sulla necessità di sensibilizzare i cittadini ad un comportamento responsabile nei confronti degli animali. Il Comune di Palermo, dal canto suo, sta facendo molto anche per quanto riguarda la lotta agli abbandoni. Prosegue e si “allarga” la campagna per il benessere degli animali del Comune di Palermo intitolata #iononabbandono. A tal proposito, anche l’ordine degli avvocati ha aderito all’iniziativa che nei giorni scorsi ha avuto il plauso ed il sostegno sempre più numeroso di cittadini ma anche di artisti, attori non solo palermitani.

Ne dà notizia Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale al Canile municipale e Diritti degli animali. Queste le sue parole: “Esprimo il mio ringraziamento all’Ordine degli avvocati che mobilitandosi per la campagna dell’assessorato al benessere animale #iononabbandono sta mostrando grande sensibilità e capacità di penetrazione nel tessuto sociale cittadino. Gli avvocati sono punto di riferimento sociali imprescindibili, soggetti a cui è conferita la più grande espressione di fiducia della società, la loro mobilitazione di certo può essere un importante monito e spunto di riflessione per migliaia di palermitani “.

Le adesioni dei giorni scorsi

Online nei giorni scorsi i video (dei veri e propri appelli contro l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe, ndr) della conduttrice Sonia Hamza, della cantante Daria Biancardi con Massiliano Osman, di Danilo Sulis di Radio Centopassi e del presidente dell’associazione della Polizia Municipale di Palermo Sergio Quartana.

Altri messaggi in favore della campagna

Le nuove adesioni dal mondo dello spettacolo e della cultura. I messaggi a sostegno della campagna contro l’abbandono degli amici a quattro zampe sono stati realizzati da Stefania Petyx, Salvo Piparo, Lupetto, Francesco Moneti dei Modena city Ramblers, Totino e Giovanni Basile.

L’iniziativa dei video contro l’abbandono degli animali è rivolta anche a tutti i cittadini. Questi potranno registrare un breve video da far girare su tutti i contatti e inviarlo anche a “iononabbandono@comune.palermo.it. I video saranno pubblicati poi su una specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Palermo.

Testimonial d’eccezione

Nei giorni scorsi sono stati diffusi i primi video dei testimonial d’eccezione della campagna lanciata dall’assessorato al benessere animale. Si tratta di Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, Toti e Totino, Stefano Piazza, Tony Matranga & Minafó, Marco Li Vigni, Ivan Fiore, I Soldi Spicci e Paride Benassai che hanno voluto esprimere il proprio pensiero attraverso un breve short. Ma l’appello resta ancora aperto a tutti coloro che mostreranno la sensibilità di mobilitarsi. Ed oggi, appunto, sono arrivati ulteriori adesioni di artisti palermitani che esortano i cittadini a rimanere vicini agli amici animali ed a non abbandonarli soprattutto in questo periodo di vacanza dove, storicamente, il numero di tristi episodi di abbandono, si moltiplicano