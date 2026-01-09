Hanno fatto esplodere il postamat in piazzale della Costellazione a Palermo. La scorsa notte tre persone incappucciate hanno piazzato un ordigno nei pressi dell’ufficio postale per cercare di portare via i soldi dalla cassaforte della cassa continua.

Anche questa volta sono stati provocati solo danni all’Atm.

Il colpo è fallito. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza non solo dell’ufficio postale ma della zona per trovare ogni traccia utile per risalire ai ladri.