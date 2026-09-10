Salgono a tre gli uomini che sono stati feriti da colpi di pistola a Palermo nel corso di una sparatoria al Cep a Palermo. Due uomini feriti si sono presentati al pronto soccorso del Policlinico.

Uno con ferite d’arma da fuoco e un altro con con percosse al viso e al corpo. Già nel pomeriggio si sono presentati altri due uomini zio e nipote di 52 e 32 anni in ospedale.

Dopo i colpi di pistola esplosi contro Giovanni e Saverio Zinna, nipote e zio di 32 e 52 anni, ricoverati all’ospedale Ingrassia e al Cervello, e il pestaggio in via Castellana a Borgo Nuovo di un gruppo di sei persone contro papà e figlio, ricoverati a Villa Sofia con ferite su tutto il corpo e alla testa.

In serata si sono registrati altri due ingressi al pronto soccorso del Policlinico. Uno è stato raggiunto da nuovi colpi di pistola, l’altro con ferite al volto e tutti i denti rotti.