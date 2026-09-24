Una vasta operazione di controllo coordinata sul territorio ha interessato oggi corso Finocchiaro Aprile, portando alla luce numerose irregolarità all’interno di diverse attività commerciali. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con sanzioni amministrative per un totale di 12.752 euro, il sequestro di tonnellate di merce e attrezzature, e il deferimento di tre titolari all’Autorità giudiziaria.











I controlli sulle attività su area pubblica

Nel mirino degli operatori sono finite inizialmente tre attività operanti su area pubblica. La principale contestazione ha riguardato la difformità della segnalazione certificata di inizio attività rispetto a quanto previsto, nello specifico una variazione non autorizzata dalla tipologia C alla tipologia A. A questa violazione si sono aggiunte la totale assenza della prescritta documentazione sanitaria esterna e la mancanza delle necessarie autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico.

Il bilancio per queste tre posizioni comprende sanzioni amministrative differenziate per tipologia di illecito, accompagnate da provvedimenti di sequestro cautelare. Gli agenti hanno infatti bloccato e sottratto alla vendita mille chilogrammi di frutta e ortaggi insieme a trecentocinquanta chilogrammi di prodotti da forno giudicati non edibili, oltre a beni strumentali tra cui quattro ombrelloni e cinque rastrelliere.

Le verifiche sugli esercizi in sede fissa e la viabilità

Le verifiche non hanno risparmiato i negozi tradizionali, estendendosi a due attività commerciali in sede fissa. Anche in questi casi i controlli hanno evidenziato criticità legate all’occupazione irregolare del suolo pubblico e alla regolarità igienico-sanitaria, culminando nell’emissione di specifici verbali amministrativi nei confronti dei gestori.

A completare il quadro dell’operazione di polizia è intervenuto il supporto delle pattuglie della Polizia Stradale. Gli agenti della Stradale hanno presidiato le strade limitrofe concentrandosi sul rispetto delle norme del codice della strada, elevando ventiquattro contestazioni formali mediante altrettanti avvisi agli automobilisti inadempienti.